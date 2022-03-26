Три з чотирьох: над Волинню збили ракети, які прилетіли зі сторони білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Про ракетний обстріл зі сторони білорусі повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у своєму Telegram. Про це інформує УНН.
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"Щодо вибухів, які було чутно сьогодні близько 21.00 години. З повітряних цілей над територією республіки білорусь відбувся обстріл 4-ма ракетами", - йдеться у повідомленні.
Очільник ОДА додав, що три ракети з чотирьох були збиті у небі над Волинню.
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За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА.