Біля Луцька силами ППО було збито безпілотник. Не виключено, що це могла бути ракета - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, передає УНН.
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"За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом", - повідомив Погуляйко у Telegram.
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Як писав УНН, у Львові сьогодні чути вибухи, в окремих районах міста видно дим. Пізніше стало відомо про 5 постраждалих.
Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.
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