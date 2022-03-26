Нові ракетні удари по Львову: завдано значних збитків об’єктам інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.
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"У результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали", - написав Садовий у Telegram.
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За його словами, триває гасіння пожеж. На місцях працюють відповідні служби.
Раніше
Як писав УНН, у Львові сьогодні чути вибухи, в окремих районах міста видно дим. Пізніше стало відомо про 5 постраждалих.
Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.
Пізніше по Львову було завдано ще одного ракетного удару.