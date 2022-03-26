Новые ракетные удары по Львову: нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
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"В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали", - написал Садовый в Telegram.
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По его словам, продолжается тушение пожаров. На местах работают соответствующие службы.
Ранее
Как писал УНН, во Львове сегодня слышны взрывы, в отдельных районах города виден дым. Позже стало известно о 5 пострадавших.
Позже Садовый сообщил, что в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.
Позже по Львову был нанесен еще один ракетный удар.