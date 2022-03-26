Ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сталося два ракетних удари у межах Львова. За попередніми даними, постраждали п’ять людей. Про це повдіомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, передає УНН.
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"Сталося два ракетних удари у межах Львова. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ять людей", - повідомив Козицький.
Додамо
Він також наголосив, що загроза ракетного удару все ще є.
"Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти! Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю", - резюмував голова ОВА.
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У Львові сьогодні чути вибухи, в окремих районах міста видно дим.
Нагадаємо
Кілька тижнів тому російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львові.
Урар було завдано лише в кількох десятках кілометрів від українсько-польського кордону.