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Ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Сталося два ракетних удари у межах Львова. За попередніми даними, постраждали п’ять людей. Про це повдіомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, передає УНН

Ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей

Цитата

"Сталося два ракетних удари у межах Львова. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ять людей", - повідомив Козицький.

Додамо

Він також наголосив, що загроза ракетного удару все ще є.

"Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти! Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю", - резюмував голова ОВА.

Раніше

У Львові сьогодні чути вибухи, в окремих районах міста видно дим.

Нагадаємо

Кілька тижнів тому російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львові.

Урар було завдано лише в кількох десятках кілометрів від українсько-польського кордону.

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