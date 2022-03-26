Ракетные удары по Львову: пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Произошло два ракетных удара в пределах Львова. По предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram, передает УНН.
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"Произошло два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек", - сообщил Козицкий.
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Он также подчеркнул, что угроза ракетного удара все еще есть.
"Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграмм-каналах и не распространяйте ее оттуда! Все, что можно сообщать из соображений безопасности, я сообщу", - резюмировал глава ОВА.
Ранее
Во Львове сегодня слышны взрывы, в отдельных районах города виден дым.
Напомним
Несколько недель назад российские оккупанты осуществили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львове.
Урар был нанесен лишь в нескольких десятках километров от украинско-польской границы.