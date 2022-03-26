У Львові чути вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Львові чути вибухи, в окремих районах міста видно дим. Про це повідомляють очевидці, пише УНН.
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Так, повідомляють, що за попередньою інформацією, горить нафтобаза. Підтвердження цієї інформації наразі немає.
Водночас, про вибухи повідомили також кореспонденти американського телеканалу CNN, що зараз перебувають у Львові.
За їхніми даними, дим видно поблизу телевежі біля Львова.
Додамо
Інформацію про вибухи також підтведив міський голова Андрій Садовий.
"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", - написав Садовий у Facebook.
У той же час голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що було три потужні вибухи біля Львова.
"Відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць, наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях", - написав він у Telegram.
Голова ОВА закликав не сповіщати про місця попадання і не робити фото.
Нагадаємо
Кілька тижнів тому російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львові.
Урар було завдано лише в кількох десятках кілометрів від українсько-польського кордону.