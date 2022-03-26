Во Львове слышны взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Во Львове слышны взрывы, в отдельных районах города виден дым. Об этом сообщают очевидцы, пишет УНН.
Детали
Так, сообщают, что по предварительной информации, горит нефтебаза. Подтверждения этой информации пока нет.
В то же время, о взрывах сообщили также корреспонденты американского телеканала CNN, которые сейчас находятся во Львове.
По их данным, дым виден вблизи телебашни возле Львова.
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Информацию о взрывах также подтвердил городской голова Андрей Садовый.
"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", - написал Садовый в Facebook.
В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что было три мощных взрыва возле Львова.
"Произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц, сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и пребывать в укрытиях", - написал он в Telegram.
Глава ОВА призвал не оповещать о местах попадания и не делать фото.
Напомним
Несколько недель назад российские оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львове.
Урар был нанесен всего в нескольких десятках километров от украинско-польской границы.