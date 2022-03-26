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Возле Луцка силами ПВО был сбит беспилотник. Не исключено, что это могла быть ракета - голова ОВА

Киев • УНН

 • 216068 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО было сбито БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Об этом сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко, передает УНН.

Возле Луцка силами ПВО был сбит беспилотник. Не исключено, что это могла быть ракета - голова ОВА

Цитата

"По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО был сбит БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Сейчас информация уточняется. Сообщим позже", - сообщил Погуляйко в Telegram.

Ранее

Как писал УНН, во Львове сегодня слышны взрывы, в отдельных районах города виден дым. Позже стало известно о 5 пострадавших.

Позже Садовый сообщил, что в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.

Позже по Львову был нанесен еще один ракетный удар.

В результате был нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры, отметил городской голова.

Украинские Национальные Новости

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