Возле Луцка силами ПВО был сбит беспилотник. Не исключено, что это могла быть ракета - голова ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО было сбито БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Об этом сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко, передает УНН.
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"По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО был сбит БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Сейчас информация уточняется. Сообщим позже", - сообщил Погуляйко в Telegram.
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Как писал УНН, во Львове сегодня слышны взрывы, в отдельных районах города виден дым. Позже стало известно о 5 пострадавших.
Позже Садовый сообщил, что в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.
Позже по Львову был нанесен еще один ракетный удар.
В результате был нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры, отметил городской голова.