Три из четырех: над Волынью сбили ракеты, прилетевшие со стороны беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. О ракетном обстреле со стороны беларуси сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко в своем Telegram. Об этом информирует УНН.
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"Относительно взрывов, которые были слышны сегодня около 21.00 часа. Из воздушных целей над территорией республики беларусь произошел обстрел 4-мя ракетами", - говорится в сообщении.
Глава ОГА добавил, что три ракеты из четырех были сбиты в небе над Волынью.
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По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО был сбит БПЛА.