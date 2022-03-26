Три из четырех: над Волынью сбили ракеты, прилетевшие со стороны беларуси

Цитата

"Относительно взрывов, которые были слышны сегодня около 21.00 часа. Из воздушных целей над территорией республики беларусь произошел обстрел 4-мя ракетами", - говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что три ракеты из четырех были сбиты в небе над Волынью.

Ранее

По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО был сбит БПЛА.