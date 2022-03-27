Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 16,6 тис. окупантів та 121 літак
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 16,6 тис. осіб, 582 танків, 121 літак, 127 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 16 600 осіб,
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- танків ‒ 582,
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- бойових броньованих машин ‒ 1664,
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- артилерійських систем – 294,
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- РСЗВ - 93,
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- засобів ППО - 52,
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- літаків – 121,
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- гелікоптерів – 127,
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- автомобільної техніки - 1144,
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- кораблів/катерів - 7,
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- цистерн з ПММ - 73,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
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- спеціальної техніки - 21.
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- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
Загалом за добу 26 березня угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України уражено 1 літак, 12 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети.