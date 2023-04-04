росія тримає в Чорному морі до 20 "калібрів" на ракетоносіях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Чорному морі перебуває три ворожих кораблі-носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп - до 20 ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗС України, передає УНН.
Деталі
«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в Азовському морі – 1 ворожий корабель, в Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.
Доповнення
3 квітня повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні росія тримає два ракетоносії, загалом спостерігається активність у тимчасово окупованому Севастополі.