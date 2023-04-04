россия держит в Черном море до 20 "калибров" на ракетоносителях

Детали

«В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп до 20 ракет», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Азовском море – 1 вражеский корабль, в Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Дополнение

3 апреля сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве россия держит два ракетоносителя, в целом наблюдается активность во временно оккупированном Севастополе.