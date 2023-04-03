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У Чорному морі рф тримає два ракетоносії - Гуменюк

У Чорному морі рф тримає два ракетоносії - Гуменюк

Київ • УНН

 • 691274 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Чорному морі на бойовому чергуванні росія тримає два ракетоносії, загалом спостерігається активність у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Гуменюк прокоментувала активність російських кораблів та вихід з бухти тимчасово окупованого Севастополя.

«Якщо вони навіть вже почали тренування «жесту доброї волі», то нам це тільки на руку, ми будемо аплодувати. Якщо говорити про об'єктивні причини, то цілком ймовірно, що це було маневрування в рамках господарської діяльності. Тобто немає додаткової сенсації в цьому, це звичайна боєва робота, або навчальна, або господарська. Знаємо точно, що поки вони якщо й почали свій рух, то це тільки тренування», - розповіла Гуменюк.

За її словами, зокрема корабельне угруповування в Чорному морі наразі складається з 9 кораблів, усі решта заведені в пункти базування.

Цитата

«На бойовому чергуванні 2 ракетоносії, один надводний, інший підводний. Що стосується ракетоносіїв, то вчора вони «танцювали», так скажемо, заходили в пункт базування, виходили, примірялися й так далі. Тому це цілком нормально, це звичайна повсякденна діяльність, і, можливо, деяка паніка в їхніх головах починає пускати свої корені», - сказала Гуменюк.

Доповнення

Російські окупанти змінюють тактику бомбардувань на півдні України. Як повідомила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, росіяни, зберігаючи свої винищувачі Су-35, підпускають їх до зони ураження нашої протиповітряної оборони та використовують бомби проти мирного населення.

Українські Національні Новини

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