Росіяни змінюють тактику бомбардувань на півдні, закцентувавши на авіаційній компоненті – Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Російські окупанти змінюють тактику бомбардувань на півдні України. Як повідомила в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, росіяни, зберігаючи свої винищувачі Су-35, підпускають їх до зони ураження нашої протиповітряної оборони та використовують бомби проти мирного населення, передає УНН.
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Так, Гуменюк пояснила, що для росіян характерна зміна тактики зараз полягає в тому, що з використанням винищувачів Су-35 ворог атакує прифронтові території – це декілька десятків кілометрів, куди можуть сягати керовані авіаційні бомби, які випускають самі винищувачі.
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“В цьому і полягає тактика – вони, зберігаючи свої винищувачі, підпускають їх до зони ураження нашої протиповітряної оборони, і використовують ці бомби проти мирного населення. Це спосіб тероризму, який вони зараз взяли за основу, оскільки наша вогнева робота по зачищенню смуги у 30 км, де їм все важче знаходити вогневі позиції, з яких атакувати правобережну Херсонщину – має результат. І саме тому вони переключилися зараз на авіаційну компоненту”, – зазначила Гуменюк.
Вона також додала, що ворог продовжує свої маневри, чому також сприяє погода. Зокрема, минулої доби, через шторм, ворог маневрував навіть ракетоносіями, один з яких заходив в пункт базування, потім повернувся знов на чергування.
Гуменюк зазначила, що на даний момент в Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, серед яких 3 ракетоносії, і сумарний залп так само може бути до 20 калібрів.
Доповнення
Минулої доби росія наростила кількість кораблів-носіїв ракет типу "Калібр" у Чорному морі до трьох, загальний залп може сягати 20 ракет.