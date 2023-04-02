Росіяни змінюють тактику бомбардувань на півдні, закцентувавши на авіаційній компоненті – Гуменюк

Деталі

Так, Гуменюк пояснила, що для росіян характерна зміна тактики зараз полягає в тому, що з використанням винищувачів Су-35 ворог атакує прифронтові території – це декілька десятків кілометрів, куди можуть сягати керовані авіаційні бомби, які випускають самі винищувачі.

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“В цьому і полягає тактика – вони, зберігаючи свої винищувачі, підпускають їх до зони ураження нашої протиповітряної оборони, і використовують ці бомби проти мирного населення. Це спосіб тероризму, який вони зараз взяли за основу, оскільки наша вогнева робота по зачищенню смуги у 30 км, де їм все важче знаходити вогневі позиції, з яких атакувати правобережну Херсонщину – має результат. І саме тому вони переключилися зараз на авіаційну компоненту”, – зазначила Гуменюк.

Вона також додала, що ворог продовжує свої маневри, чому також сприяє погода. Зокрема, минулої доби, через шторм, ворог маневрував навіть ракетоносіями, один з яких заходив в пункт базування, потім повернувся знов на чергування.

Гуменюк зазначила, що на даний момент в Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, серед яких 3 ракетоносії, і сумарний залп так само може бути до 20 калібрів.

Доповнення

Минулої доби росія наростила кількість кораблів-носіїв ракет типу "Калібр" у Чорному морі до трьох, загальний залп може сягати 20 ракет.