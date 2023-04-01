Загроза "надзвичайно висока": рф вивела у Чорне море більше ракетоносіїв "калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. росія наростила кількість кораблів-носіїв ракет типу "Калібр" у Чорному морі до трьох, загальний залп може сягати 20 ракет, повідомляє речник Оперативного командування “Південь” Владислав Назаров, пише УНН.
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"У Чорному морі ворог наростив присутність – корабельне угруповання складається з 12 кораблів, серед яких вже
3 ракетоносії: 2 надводних і 1 підводний. Сумарний залп «Калібрів» може сягати 20. Отже рівень загрози ракетного удару надзвичайно високий", - зазначив Назаров у Telegram.
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Також він вказав, що обстановка на півдні залишається напруженою, але контрольованою. "Різких змін у стані, складі та положенні військ противника не відмічено, ознак формування наступальних угруповань не виявлено", - зазначив Назаров.
"Ворог продовжує вишукувати нову тактику тиску на мирне населення тилових територій, не виключено здійснення точкових ракетних ударів, застосування дронів-камікадзе, обстрілів прифронтових територій", - додав він.
Нагадаємо
Вранці 1 квітня в корабельному угрупованні росії у Чорному морі було два ракетоносії "калібрів".