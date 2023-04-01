росія тримає у Чорному морі два ракетоносії "калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Чорному морі корабельне угруповання рф налічує 6 кораблів, з яких два ракетоносії. Загальний залп - до 12 "Калібрів", повідомили у ВМС України, пише УНН.
Цитата
"Станом на 01.04.2023 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, в Азовському морі – 1 ворожий корабель. У Середземному морі - до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.
Нагадаємо
Після вибухів у Джанкої кількість російських "калібрів" у Чорному морі обмежена.