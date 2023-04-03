В Черном море рф держит два ракетоносителя - Гуменюк

Детали

Гуменюк прокомментировала активность российских кораблей и выход из бухты временно оккупированного Севастополя.

«Если они даже уже начали тренировку «жеста доброй воли», то нам это только на руку, мы будем аплодировать. Если говорить об объективных причинах, то вполне вероятно, что это было маневрирование в рамках хозяйственной деятельности. То есть нет дополнительной сенсации в этом, это обычная боевая работа, либо учебная, либо хозяйственная. Знаем точно, что пока они если и начали свое движение, то это только тренировка», - рассказала Гуменюк.

По ее словам, в частности корабельная группировка в Черном море сейчас состоит из 9 кораблей, все остальные заведены в пункты базирования.

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«На боевом дежурстве 2 ракетоносителя, один надводный, другой подводный. Что касается ракетоносителей, то вчера они «танцевали», так скажем, заходили в пункт базирования, выходили, примерялись и так далее. Поэтому это вполне нормально, это обычная повседневная деятельность, и, возможно, некоторая паника в их головах начинает пускать свои корни», - сказала Гуменюк.

Дополнение

Российские оккупанты меняют тактику бомбардировок на юге Украины. Как сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, россияне, сохраняя свои истребители Су-35, подпускают их к зоне поражения нашей противовоздушной обороны и используют бомбы против мирного населения.