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Росія: кримського активіста Балуха перевели до тюремної лікарні

Росія: кримського активіста Балуха перевели до тюремної лікарні

Київ • УНН

 • 7017 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух, який відбуває ув’язнення в колонії Тверської області Росії, переведений до тюремної лікарні. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили в апараті уповноваженого з прав людини Тверської області, передає УНН.

“Ми зв’язувалися з Федеральною службою виконання покарань, він (Володимир Балух — ред) переведений до обласної лікарні ФСВП, в місто Торжок”, — повідомили в офісі уповноваженого.

Адвокат кримського активіста Ольга Дінзе в коментарі виданню зазначила, що у неї немає офіційного підтвердження цієї інформації.

“Я звернулася до т.в.о. начальника колонії з проханням дозволити відвідування Балуха лікарем із метою його первинного огляду і встановлення наявності або відсутності ознак того чи іншого захворювання з урахуванням його скарг на стан здоров’я. Якщо його переведуть до ЛПЗ (лікувально-профілактичний заклад — ред), то виключно з метою відмови в задоволенні мого прохання і створення видимості надання Балуху медичної допомоги. Оскільки відповідь на мою заяву до теперішнього часу не надійшла, я не можу прокоментувати ситуацію, що склалася на сьогоднішній день”, — сказала Дінзе.

Вона повідомила, що планує відвідати Балуха наступного тижня та отримати більше інформації про його місцеперебування і стан.

Раніше повідомлялося, що Балуху продовжили термін утримання в ШІЗО до 31 травня.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України поінформувало, що Росія продовжує блокувати спроби українського консула відвідати Балуха в ШІЗО. Йому продовжили термін тримання там до 31 травня.

Нагадаємо, 7 травня адвокат Ольга Дінзе відвідала кримського активіста у колонії. За її словами, в ШІЗО він їсть тільки хліб і п’є воду, стан здоров’я Балуха “помітно погіршився”. Адвокат Балуха висловлювала думку, що адміністрація колонії систематично поміщає її підзахисного в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення кримчанина.

Підконтрольний Кремлю суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (приблизно 4 тисячі гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію — через прапор України на подвір’ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового утримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

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