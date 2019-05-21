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Балуха залишили в російському ШІЗО до 31 травня

Балуха залишили в російському ШІЗО до 31 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Українського політв'язня Володимира Балуха триматимуть у штрафному ізоляторі колонії № 4 російського міста Торжок до 31 травня. Про це повідомила російська правозахисниця Вікторія Івлєва у Facebook, передає УНН.

З її слів, про це стало відомо від єпископа Григорія Міхнова-Вайтенка, який минулого тижня спробував відвідати Володимира Балуха, але у колонії його не пустили до українця, бо останній перебував у ШІЗО. Тоді його запевнили, що Балух повинен був покинути ШІЗО 19 травня.

"Ось єпископ і намагався дізнатися, коли ж можна буде нарешті приїхати до Вови. Отця Григорія з'єднали з відділом безпеки та оперативної роботи, і черговий капітан, звірившись з кимось по внутрішньому зв'язку, повідомив, що... Балух в ШІЗО до 14 годин 45 хвилин 31 травня", - повідомила вона.

Раніше УНН повідомляв, що адвокат Балуха Ольга Дінзе вважає, що адміністрація російської колонії в Тверській області, в якій утримують активіста, систематично поміщає його в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан здоров'я політв'язня Балуха погіршився, його утримують в жахливих умовах на воді та хлібі

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

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