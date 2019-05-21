Балуха оставили в российском ШИЗО до 31 мая

По ее словам, об этом стало известно от епископа Григория Михнова-Вайтенка, на прошлой неделе попытавшегося посетить Владимира Балуха, но в колонии его не пустили к украинцу, ибо последний находился в ШИЗО. Тогда его заверили, что Балух должен был покинуть ШИЗО 19 мая.

"Вот епископ и пытался узнать, когда же можно будет наконец приехать к Вове. Отца Григория соединили с отделом безопасности и оперативной работы, и дежурный капитан, сверившись с кем-то по внутренней связи, сообщил, что... Балух в ШИЗО до 14 часов 45 минут 31 мая", - сообщила она.

Ранее УНН сообщал, что адвокат Балуха Ольга Динзе считает, что администрация российской колонии в Тверской области, в которой содержат активиста, систематически помещает его в ШИЗО для того, чтобы исключить условно-досрочное освобождение.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья политзаключенного Балуха ухудшилось, его удерживают в ужасных условиях на воде и хлебе.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флаг Украины, который находился во дворе его дома.