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Балуха оставили в российском ШИЗО до 31 мая

Балуха оставили в российском ШИЗО до 31 мая

Киев  •  УНН

 • 8160 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинского политзаключенного Владимира Балуха будут держать в штрафном изоляторе колонии № 4 российского города Торжок до 31 мая. Об этом сообщила российская правозащитница Виктория Ивлева в Facebook, передает УНН.

По ее словам, об этом стало известно от епископа Григория Михнова-Вайтенка, на прошлой неделе попытавшегося посетить Владимира Балуха, но в колонии его не пустили к украинцу, ибо последний находился в ШИЗО. Тогда его заверили, что Балух должен был покинуть ШИЗО 19 мая.

"Вот епископ и пытался узнать, когда же можно будет наконец приехать к Вове. Отца Григория соединили с отделом безопасности и оперативной работы, и дежурный капитан, сверившись с кем-то по внутренней связи, сообщил, что... Балух в ШИЗО до 14 часов 45 минут 31 мая", - сообщила она.

Ранее УНН сообщал, что адвокат Балуха Ольга Динзе считает, что администрация российской колонии в Тверской области, в которой содержат активиста, систематически помещает его в ШИЗО для того, чтобы исключить условно-досрочное освобождение.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья политзаключенного Балуха ухудшилось, его удерживают в ужасных условиях на воде и хлебе.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флаг Украины, который находился во дворе его дома.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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