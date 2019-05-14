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Балуха систематично поміщають в ШІЗО, щоб виключити умовно-дострокове звільнення

Балуха систематично поміщають в ШІЗО, щоб виключити умовно-дострокове звільнення

Київ • УНН

 • 7782 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Адвокат українського активіста Володимира Балуха Ольга Дінзе вважає, що адміністрація російської колонії в Тверській області, в якій утримують активіста, систематично поміщає його в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реаліі.

"Для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення Балуха потрібно представити його злісним порушником порядку. Помістивши його в ШІЗО на термін більше місяця - я думаю, що його будуть продовжувати там містити, принаймні до 19 травня. У характеристиці напишуть, що він злісний порушник і УДО йому не рекомендовано", - сказала Дінзе.

За попередньою інформацією адвоката, Балух зможе претендувати на умовно-дострокове звільнення в липні цього року.

Вона також зазначила, що стан здоров'я Балуха "дуже поганий і емоційно, і фізично". Український активіст написав заяву адміністрації колонії, щоб до нього для попереднього огляду допустили цивільного лікаря, на якому наполягає захист.

"Ми сподіваємося, що колонія піде нам назустріч. На той момент, коли я його відвідувала, в зв'язку з довгим, протягом місяця знаходженням Балуха в ШІЗО, у нього дуже сильно набрякли ноги. Це може свідчити про захворювання нирок. Лікарі колонії ніякої медичної допомоги йому не надають, хоча їм достовірно відомо про його стан. Також у Балуха дуже сильно болять суглоби і кістки. Це може бути пов'язано з сильним холодом в камері ШІЗО. Він сказав, що постійно сильно мерзне і коли з'являється можливість закутується вночі в ковдру, спить завжди в одязі. Його постійно трясе, кінцівки німіють від холоду", - розповіла Дінзе.

Як повідомляв УНН, представника консульства України в РФ не допустили до політв'язня Володимира Балуха.

Український політв'язень Володимир Балух написав листа активістці Юлії Лоренс, в якому поскаржився на важкі умови утримання в колонії.

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

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