Балуха систематически помещают в ШИЗО, чтобы исключить условно-досрочное освобождение

“Для того, чтобы исключить условно-досрочное освобождение Балуха нужно представить его злостным нарушителем порядка. Поместив его в ШИЗО на срок больше месяца — я думаю, что его будут продолжать там содержать, по крайней мере до 19 мая. В характеристике напишут, что он злостный нарушитель и УДО ему не рекомендовано”, — сказала Динзе.

По предварительной информации адвоката, Балух сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в июле этого года.

Она также отметила, что состояние здоровья Балуха “очень плохое и эмоционально, и физически”. Украинский активист написал заявление администрации колонии, чтобы к нему для предварительного осмотра допустили гражданского врача, на котором настаивает защита.

“Мы надеемся, что колония пойдет нам навстречу. На тот момент, когда я его посещала, в связи с долгим, на протяжении месяца нахождением Балуха в ШИЗО, у него очень сильно отекли ноги. Это может свидетельствовать о заболевании почек. Врачи колонии никакой медпомощи ему не оказывают, хотя им достоверно известно о его состоянии. Также у Балуха очень сильно болят суставы и кости. Это может быть связано с сильным холодом в камере ШИЗО. Он сказал, что постоянно сильно мерзнет и когда появляется возможность закутывается ночью в одеяло, спит всегда в одежде. Его постоянно трясет, конечности онемевают от холода”, — рассказала Динзе.

Как сообщал УНН, представителя консульства Украины в РФ не допустили к политзаключенному Владимиру Балуху.

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо активистке Юлии Лоренс, в котором пожаловался на тяжелые условия содержания в колонии.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флага Украины, который находился во дворе его дома.