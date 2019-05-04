Балух поскаржився на холод і недоїдання

"Що стосується подорожі без теплих речей, то це виявилося куди більш комфортним, ніж перебування в самій колонії. Ніколи раніше не доводилося переживати такий концентрації відчуття холоду на одиницю прожитого (проіснувавшого) часу", - написав Балух.

Володимир також повідомив, що його постійно тримають у ШІЗО.

"Мене тут вже 3 тижні тримають у ШІЗО, і якщо спочатку хоч була можливість хоч якось нагріти окрему ділянку тіла, що переплівшись з трубою опалення в камері, то з 16-го числа опалення відключили... Як для теплолюбного жителя півдня, який до того ж останні півтора місяці харчується виключно хлібом (харчуватися з передач в ШІЗО "заборонено" їх ПВР), це випробування, доповім Вам, не з легких навіть вночі... ", - написав Володимир у своєму листі, який датовано 25 квітня.

Раніше УНН повідомляв, що політв'язень Балух написав лист українцям.

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який знаходився на подвір'ї його будинку.