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Балух пожаловался на холод и недоедание

Балух пожаловался на холод и недоедание

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо активистке Юлии Лоренс, в котором пожаловался на тяжелые условия содержания в колонии. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает УНН.

"Что касается путешествия без теплых вещей, то это оказалось куда более комфортным, чем пребывание в самой колонии. Никогда раньше не доводилось переживать такой концентрации ощущения холода на единицу прожитого (просуществованного) времени", - написал Балух.

Владимир также сообщил, что его постоянно держат в ШИЗО.

"Меня здесь уже 3 недели содержат в ШИЗО, и если поначалу хоть была возможность хоть как-то нагреть отдельный участок тела, переплетшись с трубой отопления в камере, то с 16-го числа отопление отключили...Как для теплолюбивого южанина, к тому же последние полтора месяца питающегося исключительно хлебом (питаться с передач в ШИЗО "запрещено" их ПВР), это испытание, доложу Вам, не из легких даже ночью...", - написал Владимир в своем письме, которое датировано 25 апреля.

Ранее УНН сообщал, что политзаключенный Балух написал письмо украинцам.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флага Украины, который находился во дворе его дома.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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