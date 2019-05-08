До українського політв'язня Балуха не пустили консула України в РФ

"Вчора, 7 травня, представника консульства України в РФ не допустили до Володимира Балуха. Причиною відмови співробітники колонії назвали те, що, за інформацією ФСВП, Балух є громадянином РФ. Ніякої підтверджуючої це інформації надано не було", - йдеться в повідомленні.

Вчора Володимира відвідала адвокат Ольга Дінзе у виправній колонії № 4 м Торжок (Тверська область, РФ), який знаходиться в ШІЗО. Після прибуття в колонію його вже тричі відправляли в ШІЗО з надуманих причин.

Адміністрація повідомила, що в цей раз українець повинен вийти з ШІЗО 19 травня.

Повідомляється, що він як і раніше їсть тільки хліб і п'є воду.

За словами адвоката, його стан здоров'я помітно погіршився.

Володимир дякує всім за листи, які надсилають йому в колонію.

Як повідомляв УНН, український політв'язень Володимир Балух написав листа активістці Юлії Лоренс, в якому поскаржився на важкі умови утримання в колонії.



Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який знаходився на подвір'ї його будинку.



