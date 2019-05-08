К украинскому политзаключенному Балуху не пустили консула Украины в РФ
Киев • УНН
КИЇВ. 8 мая. УНН. Вчера, 7 мая, представителя консульства Украины в РФ не допустили к политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Crimean Human Rights Group.
“Вчера, 7 мая, представителя консульства Украины в РФ не допустили к Владимиру Балуху. Причиной отказа сотрудники колонии назвали то, что, по информации ФСИН, Балух является гражданином РФ. Никакой подтверждающей это информации предоставлено не было”, — идется в сообщении.
Вчера Владимира посетила адвокат Ольга Динзе в исправительной колонии № 4 г. Торжок (Тверская область, РФ), который находится в ШИЗО. После прибытия в колонию его уже трижды отправляли в ШИЗО по надуманным причинам.
Администрация сообщила, что в этот раз украинец должен выйти из ШИЗО 19 мая.
Сообщается, что он по-прежнему ест только хлеб и пьет воду.
По словам адвоката, его состояние здоровья заметно ухудшилось.
Владимир благодарит всех за письма, которые присылают ему в колонию.
Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо активистке Юлии Лоренс, в котором пожаловался на тяжелые условия содержания в колонии.
Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флага Украины, который находился во дворе его дома.