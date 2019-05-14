Стан політв'язня Балуха погіршився - Денісова

"Знову невтішні новини від українського політв’язня Володимира Балуха, якого утримують у виправній колонії в Торжку, Тверської області РФ. Володимира утримують в ШІЗО колонії у жахливих умовах на воді та хлібі. Помістили його туди з незрозумілих причин майже відразу після етапування у цю колонію", - написала Денісова.

Вона повідомила, що тюремники постійно продовжують термін утримання Володимира у штрафному ізоляторі, хоча за російським законодавством він становить лише 15 діб.

"В умовах штрафного ізолятора у Володимира Балуха значно погіршився стан здоров’я. У нього набрякли ноги, що може свідчити про проблеми з нирками", - додала омбудсмен.

Крім того, вона додала, що Володимир у своєму листі активістці Українського культурного центру в Криму повідомив про те, що до нього не допускають українських консулів через нібито його російське громадянство, яке з’явилось у нього через кримську прописку. Тому вона звернулася до Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з тим, щоб він доручив Посольству України в Російській Федерації направити ноту до дипломатичної установи Російської Федерації з вимогою забезпечити особисту зустріч дипломатичному працівникові України з громадянином України.

Раніше УНН повідомляв, адвокат українського активіста Володимира Балуха Ольга Дінзе вважає, що адміністрація російської колонії в Тверській області, в якій утримують активіста, систематично поміщає його в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який знаходився на подвір'ї його будинку.