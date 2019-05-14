Состояние политзаключенного Балуха ухудшилось - Денисова

"Опять неутешительные новости от украинского политзаключенного Владимира Балуха, содержащегося в исправительной колонии в Торжке, Тверской области РФ. Владимира содержат в ШИЗО колонии в ужасных условиях на воде и хлебе. Поместили его туда по непонятным причинам почти сразу после этапирования в эту колонию", - написала Денисова.

Она сообщила, что тюремщики постоянно продлевают срок содержания Владимира в штрафном изоляторе, хотя по российскому законодательству он составляет лишь 15 суток.

"В условиях штрафного изолятора у Владимира Балуха значительно ухудшилось состояние здоровья. У него отекли ноги, что может свидетельствовать о проблемах с почками", - добавила омбудсмен.

Кроме того, она добавила, что Владимир в своем письме активистке Украинского культурного центра в Крыму сообщил о том, что к нему не допускают украинских консулов за якобы его российское гражданство, которое появилось у него из-за крымской прописки. Поэтому она обратилась к министру иностранных дел Украины Павла Климкина с тем, чтобы он поручил Посольству Украины в Российской Федерации направить ноту в дипломатическое учреждение Российской Федерации с требованием обеспечить личную встречу дипломатическому работнику Украины с гражданином Украины.

Ранее УНН сообщал, что адвокат украинского активиста Владимира Балуха Ольга Динзе считает, что администрация русской колонии в Тверской области, в которой содержат активиста, систематически помещает его в ШИЗО для того, чтобы исключить условно-досрочное освобождение.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флага Украины, который находился во дворе его дома.