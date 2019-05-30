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Россия: крымского активиста Балуха перевели в тюремную больницу

Россия: крымского активиста Балуха перевели в тюремную больницу

Киев  •  УНН

 • 7017 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Осужденный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух, который отбывает заключение в колонии Тверской области России, переведен в тюремную больницу. Об этом проекту Радио Свобода Крим.Реалии сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Тверской области, передает УНН.

“Мы связывались с Федеральной службой исполнения наказаний, он (Владимир Балух — ред) переведен в областную больницу ФСИН, в город Торжок”, — сообщили в офисе уполномоченного.

Адвокат крымского активиста Ольга Динзе в комментарии изданию отметила, что у нее нет официального подтверждения этой информации.

“Я обратился к и.о. начальника колонии с просьбой разрешить посещение Балуха врачом с целью его первичного осмотра и установления наличия или отсутствия признаков того или иного заболевания с учетом его жалоб на состояние здоровья. Если его переведут в ЛПУ (лечебно-профилактическое учреждение — ред), то исключительно с целью отказа в удовлетворении моей просьбы и создания видимости предоставления гляделки медицинской помощи. Поскольку ответ на мое заявление до настоящего времени не поступила, я не могу прокомментировать ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день ”, - сказала Динзе.

Она сообщила, что планирует посетить Балуха на следующей неделе и получить больше информации о его местонахождении и состоянии.

Ранее сообщалось, что гляделки продлили срок содержания в ШИЗО до 31 мая.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины проинформировало, что Россия продолжает блокировать попытки украинского консула посетить Балуха в ШИЗО. Ему продлили срок содержания там до 31 мая.

Напомним, 7 мая адвокат Ольга Динзе посетила крымского активиста в колонии. По ее словам, в ШИЗО он ест только хлеб и пьет воду, состояние здоровья Балуха “заметно ухудшилось”. Адвокат Балуха высказывала мнение, что администрация колонии систематически помещает ее подзащитного в ШИЗО для того, чтобы исключить условно-досрочное освобождение крымчанина.

Подконтрольный Кремлю суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (примерно 4 тысячи гривен) по совокупности двух уголовных дел. ФСБ России задержала его 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флага Украины во дворе его дома.

Второе уголовное дело связано с якобы нападением на руководителя изолятора временного содержания.

9 января подконтрольный России Керченский городской суд отказал гляделки в условно-досрочном освобождении. Активист течение нескольких месяцев в 2018 году голодал в знак протеста против несправедливого заключения.

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