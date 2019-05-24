Українського консула не допустили до Балуха – Омбудсмен

Денісова зазначила, що сьогодні отримала відповідь на свій запит до міністра закордонних справ України щодо забезпечення відвідання дипломатичними працівниками українського посольства політв’язня Володимира Балуха, якого утримують у Тверській області.

"Володимир раніше повідомляв у листах активістці Українського культурного центру в Криму про те, що до нього не допускають українських консулів через нібито його російське громадянство.

У МЗС мені повідомили, що український консул проводив зустріч з керівником колонії, де утримують Володимира. Представника посольства ознайомили із матеріалами перевірки "УМВС Росії" у Керчі, на підставі якої Балух, начебто, визнаний громадянином РФ. При цьому, "російський паспорт" Балуха не було надано, бо він так і не оформлювався.

Консул також звертався до керівництва колонії, щоб йому дали змогу зустрітися з Балухом, проте у цьому було відмовлено", - зазначила Омбудсмен.

Крім того, за інформацією Міністерства, 7 травня Балуха відвідувала його адвокат Ольга Дінзе.

"Вона повідомила про значне погіршення стану здоров’я українського політв’язня, на нього адміністрація закладу здійснює психологічний тиск, а також йому не надається медична допомога", - написала Денісова.

Посольство України в РФ направило ноту на адресу МЗС РФ з викладенням фактів порушення прав громадянина України Володимира Балуха з метою отримання відповідних роз’яснень та забезпечення його зустрічі з дипломатичним представником України, додала Омбудсмен.

Як повідомляв УНН, українського політв'язня Володимира Балуха триматимуть у штрафному ізоляторі колонії № 4 російського міста Торжок до 31 травня.

Раніше УНН повідомляв, що адвокат Балуха Ольга Дінзе вважає, що адміністрація російської колонії в Тверській області, в якій утримують активіста, систематично поміщає його в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який знаходився на подвір'ї його будинку.