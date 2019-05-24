Украинского консула не допустили к Балуху – Омбудсмен

КИЕВ. 24 мая. УНН. Руководство колонии в Тверской области РФ, где содержат украинского политзаключенного Владимира Балуха, отказало украинскому консулу во встрече с политзаключенным. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.