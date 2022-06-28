"росія - країна вбивць та брехунів": Кулеба про реакцію росіян на ракетний удар по ТЦ у Кременчуці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурений реакцією росіян на ракетний удар по ТЦ у Кременчуці. У дописі в Twitter він назвав росію "країною вбивць та відвертих брехунів", передає УНН.
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"Боляче спостерігати за реакцією росії на удар у ТРЦ Кременчука. Звичайні росіяни вболівають у соцмережах. Російські дипломати та чиновники поширювали божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. росія – країна вбивць і відвертих брехунів", - написав Кулеба.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 18 осіб. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.