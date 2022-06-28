"россия - страна убийц и лжецов": Кулеба о реакции россиян на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

ukru
13:44 • 27860 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 42931 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 45008 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 22660 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56655 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 58748 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 100275 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116941 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125552 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112961 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 101895 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 40893 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 35767 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 38344 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 26800 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 100273 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 101895 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 242839 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 272597 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 209392 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 26807 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116941 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104284 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121992 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124384 просмотра
Актуальное
"россия - страна убийц и лжецов": Кулеба о реакции россиян на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

"россия - страна убийц и лжецов": Кулеба о реакции россиян на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

Киев • УНН

 • 334455 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмущен реакцией россиян на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге. В сообщении в Twitter он назвал россию "страной убийц и откровенных лжецов", передает УНН.

Цитата 

"Больно наблюдать за реакцией россии на удар в ТРЦ Кременчуга. Обычные россияне болеют в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяли сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был. россия – страна убийц и откровенных лжецов", - написал Кулеба.

Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 18 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы