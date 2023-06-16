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росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб світ почав тиснути на Україну – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що російська влада хоче підірвати Запорізьку АЕС для дестабілізації ситуації в Україні, а також для того, щоб світ тиснув на Київ, вимагаючи піти на поступки. Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC News, пише УНН.

росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб світ почав тиснути на Україну – Зеленський

Цитата

«росія хоче підірвати (Запорізьку – Ред.) АЕС. Тому що, так само як і з (Каховською – Ред.) ГЕС, вони не зацікавлені в безпековій ситуації в Україні.

Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну зупинити цей конфлікт», – сказав Зеленський.

За його словами, передача Україні західної техніки невеликим партіями продовжує тривалість російської війни.

Доповнення

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія програє війну проти України, якщо українські військові досягнуть успіху у контрнаступі. Зеленський сказав, що новини з лінії фронту «загалом позитивні, але це дуже складно», додавши, що повільне постачання нової західної зброї, такої як винищувачі, допомагає росії оборонятися.

Додамо

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту на окуповану росією Запорізьку АЕС назвав ситуацію "серйозною", та такою, що має наслідки. Для стабілізації, за його словами, було вжито низку заходів.

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