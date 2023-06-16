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россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы мир начал давить на Украину - Зеленский

Киев • УНН

 • 1332419 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские власти хотят взорвать Запорожскую АЭС для дестабилизации ситуации в Украине, а также для того, чтобы мир давил на Киев, требуя пойти на уступки. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC News, пишет УНН.

россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы мир начал давить на Украину - Зеленский

Цитата

«россия хочет взорвать (Запорожскую – Ред.) АЭС. Потому что, так же как и с (Каховской – Ред.) ГЭС, они не заинтересованы в ситуации с безопасностью в Украине.

Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину остановить этот конфликт», – сказал Зеленский.

По его словам, передача Украине западной техники небольшим партиями продлевает продолжительность российской войны.

Дополнение

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия проиграет войну против Украины, если украинские военные достигнут успеха в контрнаступлении. Зеленский сказал, что новости с линии фронта «в целом положительные, но это очень сложно», добавив, что медленные поставки нового западного оружия, такого как истребители, помогают россии обороняться.

Добавим

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на оккупированную россией Запорожскую АЭС назвал ситуацию "серьезной" и имеющей последствия. Для стабилизации, по его словам, был принят ряд мер.

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