россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы мир начал давить на Украину - Зеленский

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«россия хочет взорвать (Запорожскую – Ред.) АЭС. Потому что, так же как и с (Каховской – Ред.) ГЭС, они не заинтересованы в ситуации с безопасностью в Украине.

Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину остановить этот конфликт», – сказал Зеленский.

По его словам, передача Украине западной техники небольшим партиями продлевает продолжительность российской войны.

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Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия проиграет войну против Украины, если украинские военные достигнут успеха в контрнаступлении. Зеленский сказал, что новости с линии фронта «в целом положительные, но это очень сложно», добавив, что медленные поставки нового западного оружия, такого как истребители, помогают россии обороняться.

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на оккупированную россией Запорожскую АЭС назвал ситуацию "серьезной" и имеющей последствия. Для стабилизации, по его словам, был принят ряд мер.



