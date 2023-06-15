Зеленський вважає, що рф програє війну, якщо контрнаступ ЗСУ буде успішний
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія програє війну проти України, якщо українські військові досягнуть успіху у контрнаступі. Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, передає УНН.
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"Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для росії програти цю кампанію (контрнаступальні дії – ред.), я б сказав, фактично означає програти у війні», - сказав Зеленський.
Зеленський сказав, що новини з лінії фронту «загалом позитивні, але це дуже складно», додавши, що повільне постачання нової західної зброї, такої як винищувачі, допомагає росії оборонятися.
Доповнення
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошував, що Україна ще не починала справжнього великого контрнаступу, а росія вже кричить, що щось "відбила".
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку російські війська не можуть ефективно стримувати Сили оборони, просування яких за попередні півтора тижня в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" становило понад 3 кілометри. На Півдні поступово, але впевнено також відбувається просування Збройних сил.