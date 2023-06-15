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На Бахмутському напрямку і на Півдні є просування - Маляр про ситуацію на фронті

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. На Бахмутському напрямку російські війська не можуть ефективно стримувати Сили оборони, просування яких за попередні півтора тижня в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" становило понад 3 кілометри. На Півдні поступово, але впевнено також відбувається просування Збройних сил. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу у четвер, пише УНН.

На Бахмутському напрямку і на Півдні є просування - Маляр про ситуацію на фронті

Цитата

"Станом на сьогодні Збройні сили України і всі Сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному. Тобто сьогодні ми здійснюємо і наступ на декількох напрямках, і оборону. Тому що ворог так само здійснює наступальні дії", - сказала Маляр.

Бахмутський напрям

"На Бахмутському напрямку ворог станом на зараз підтягує додаткові резерви та всіма силами намагається не допустити просування українських Сил оборони. Нами зафіксовано пересування з півдня ворожого підрозділу десантно-штурмового саме на Бахмутський напрямок. І, власне, ворог там продовжує концентрувати величезні свої зусилля - як особового складу, так і військової техніки - для того, щоб не давати просуватися ЗСУ", - зазначила вона.

Разом з тим Сили оборони, з її слів, "не дають ворогу реалізувати його плани, тому ворог не може там просуватися і ворог не може там ефективно стримувати ЗСУ".

"Тому за попередні півтора тижня просування в зоні ОСУВ "Хортиця" склало більше 3 кілометрів", - повідомила Маляр.

Південь

"Що стосується південного напрямку, - там, ви знаєте, що по декількох напрямках триває наступ - там так само поступово, але впевнено відбувається просування Збройних сил. Разом з тим, ворог здіснює потужний опір, там Збройні сили стикаються з суцільним мінуванням полів, з використанням дронів-камікадзе, з інтенсивними обстрілами, і ворог просто так, звісно, свої позиції не здає", - повідомила заступниця міністра.

"Тому зараз скрізь тривають бої і триває потужне протистояння з доволі сильним противником - з російською федерацією", - зауважила вона.

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