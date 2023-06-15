На Бахмутском направлении и на Юге есть продвижение - Маляр о ситуации на фронте

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"По состоянию на сегодня Вооруженные силы Украины и все Силы обороны находятся как в наступательном процессе, так и в оборонительном. То есть сегодня мы осуществляем и наступление на нескольких направлениях, и оборону. Потому что враг так же осуществляет наступательные действия", - сказала Маляр.

Бахмутское направление

"На Бахмутском направлении враг по состоянию на сейчас подтягивает дополнительные резервы и всеми силами пытается не допустить продвижения украинских Сил обороны. Нами зафиксировано передвижение с юга вражеского подразделения десантно-штурмового именно на Бахмутское направление. И, собственно, враг там продолжает концентрировать огромные свои усилия - как личного состава, так и военной техники - для того, чтобы не давать продвигаться ВСУ", - отметила она.

Вместе с тем Силы обороны, по ее словам, "не дают врагу реализовать его планы, поэтому враг не может там продвигаться и враг не может там эффективно сдерживать ВСУ".

"Поэтому за предыдущие полторы недели продвижение в зоне ОСУВ "Хортица" составило более 3 километров", - сообщила Маляр.

Юг

"Что касается южного направления, - там, вы знаете, что по нескольким направлениям продолжается наступление - там так же постепенно, но уверенно происходит продвижение Вооруженных сил. Вместе с тем, враг оказывает мощное сопротивление, там Вооруженные силы сталкиваются со сплошным минированием полей, с использованием дронов-камикадзе, с интенсивными обстрелами, и враг просто так, конечно, свои позиции не сдает", - сообщила заместитель министра.

"Поэтому сейчас везде идут бои и продолжается мощное противостояние с довольно сильным противником - с российской федерацией", - отметила она.

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