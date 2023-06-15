У Міноборони показали український Bradley після прямого влучання "Граду"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у четвер показала фото української бронемашини Bradley після прямого влучання у нього "Граду", пише УНН.
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"На першому фото - український “Бредлі” після прямого влучання у нього “граду”. На другому - екіпаж цього “Бредлі”, який успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці. Пошкоджений “Бредлі” вже на ремонті", - написала Маляр у Telegram.
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З її слів, із 47-ї бригади пишуть подробиці: "На бойовому завданні “Бредлі” отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій (на третьому фото) відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки — легка контузія у одного з воїнів".
"Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість — не просто слова. Бредлі допомагає зберегти найцінніше — життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити. Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", - вказав Маляр.
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