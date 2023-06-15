В Минобороны показали украинский Bradley после прямого попадания "Града"

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"На первом фото - украинский “Брэдли” после прямого попадания в него “града”. На втором - экипаж этого “Брэдли”, который успешно эвакуировался после попадания и продолжает выполнять задачи на другой технике. Поврежденный “Брэдли” уже на ремонте", - написала Маляр в Telegram.

Детали

По ее словам, из 47-й бригады пишут подробности: "На боевом задании “Брэдли” получил прямое попадание ракеты в башню и загорелся. Экипаж безопасно эвакуировался, а механик-водитель (на третьем фото) отвел бронемашину на безопасные позиции и потушил. Последствия - легкая контузия у одного из воинов".

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть - не просто слова. "Брэдли" помогает сохранить самое ценное - жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить. Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, которая спасает жизни", - указал Маляр.

Напомним

россияне в очередной раз распространяют фейковое видео с поля боя, на этот раз выдавая попадание в свою технику за собственную "героическую работу".