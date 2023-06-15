росіяни поширюють черговий фейк про свою "героїчну роботу" на полі бою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. росіяни вчергове поширюють фейкове відео з поля бою, на цей раз видаючи влучання у свою техніку за власну «героїчну роботу», передає УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Деталі
За інформацією Центру стратегічних комунікацій, росіянами поширюється відео, де екіпаж російського «Граду» начебто продовжив виконувати бойову задачу навіть після влучання у нього ракети HIMARS. Про це пише російський «воєнкор» руденко.
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"Насправді на відео, яке фейкороб видав за «героїчну роботу» окупантів, видно не «продовження пострілів після влучання», а звичайну детонацію. Екіпаж «Граду» не мав шансів вижити після зустрічі з ракетою HIMARS – на відео добре видно момент влучання та засівання уламками поля навколо РСЗВ", - зазначили експерти.
Подібними фейками росіяни вчергове намагаються бодай чимось виправдати власні втрати та знецінити успіхи ЗСУ, пояснили аналітики, та закликали читати лише офіційні й перевірені джерела інформації та не вірити ворожим дописам.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, ЗМІ та військові експерти дослідили відео російського міноборони, в якому демонструється нібито захоплена українська техніка, і дійшли висновку, що, хоча цього разу це не трактори, але місце і дата зйомки викликає питання.
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