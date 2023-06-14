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ЗМІ та військові експерти дослідили відео мо рф із "захопленою" технікою

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. ЗМІ та військові експерти дослідили відео російського міноборони, в якому демонструється нібито захоплена українська техніка, і дійшли висновку, що, хоча цього разу це не трактори, але місце і дата зйомки викликає питання, пише Голос Америки, передає УНН.

ЗМІ та військові експерти дослідили відео мо рф із "захопленою" технікою

Деталі

Міністерство оборони росії у вівторок оприлюднило відеозапис, на якому, за його словами, були танки Leopard німецького виробництва та бойові машини Bradley виробництва США, які російські війська начебто захопили під час боїв з наступаючою українською армією на Запорізькому фронті.

Повідомлення російської сторони про підбиту західну техніку з’являлися і раніше, проте, інколи після перевірки танки Leopard виявлялися тракторами. Цього разу агентство Reuters змогло підтвердити, що машини, які видно на російському відео, були танками Leopard і бронемашини Bradley, але не змогло незалежно перевірити місце або дату зйомки, пише Голос Америки.

Як кажуть в Reuters, на кадрах, оприлюднених на офіційному каналі міністерства в месенджері Telegram, зображено два танки Leopard, а також дві пошкоджені бойові машини Bradley. Однак військові експерти кажуть, що навіть, якщо заяви росіян про підбиту західну техніку є правдиві, це ще не означає, що з українським контрнаступом щось пішло не так, і тим більше – це не привід для розпалювання панічних настроїв.

Військовий аналітик Майкл Пек каже, що висвітлення українських втрат у пресі часом доведено «до фарсу». Він наводить приклад однієї зі статей, де написано, що Україна втратила половину поставлених Фінляндією танків.

«Але Фінляндія надіслала лише шість модифікованих машин Leopard 2R: втрата трьох із приблизно 800 українських танків навряд чи є панахидою за українською бронетехнікою», – каже Пек.

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Наразі США, і Німеччина пообіцяли надати більше танків і бронетехніки, щоб компенсувати втрати на полі бою.

Доповнення

Газета Wall Street Journal, з посиланням на офіційних осіб, пише, що Вашингтон після складних внутрішніх дебатів, планує поставити в Україну танки Abrams і оснастити їх снарядами зі збідненим ураном, які є ефективними проти російських танків. Випущені на високій швидкості, снаряди здатні пробивати лобову броню російського танка на великій відстані, пояснюють аналітики, які спілкувалися з газетою Wall Street Journal.

У Конгресі тим часом вимагають від президента Байдена надати Україні всю зброю для перемоги. Як зазначають оглядачі, політична підтримка України серед законодавців залишається сильною, але вони побоюються, що підтримка може послабитись, якщо контрнаступ Києва буде невдалим.

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