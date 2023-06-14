У Пентагоні наразі не мають підтверджень інформації про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Пентагоні наразі не мають підтверджень інформації про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє УНН.
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"Я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці знімки", – заявила представниця Пентагону.
Сінгх зазначила, що Пентагон при виділенні військової допомоги Україні передбачає можливі втрати техніки. Водночас, вона не може сказати, чи будуть заміняти кожну одиницю знищеної західної техніки.
Також представниця Пентагону додала, що у відомстві продовжують відстежувати події в Україні.
Доповнення
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. До нового пакету від США увійде, зокрема, 10 БТР Stryker, 15 БМП Bradley, ПЗРК Stinger та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат.