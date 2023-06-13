Stinger, Javelin та Bradley: у Пентагоні розповіли про зміст нового пакета допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. До нового пакету військової допомоги Україні від США увійде, зокрема, 10 БТР Stryker, 15 БМП Bradley, ПЗРК Stinger та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони США.
Деталі
Так, США оголосили про новий пакет допомоги на 325 мільйонів дол, який включає:
· додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
· Зенітні комплекси Stinger;
· додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем (HIMARS);
· артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
· 15 бойових машин піхоти Bradley;
· 10 бронетранспортерів Stryker;
· протиброньові системи Javelin;
· протитанкові системи АТ-4;
· Понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
· Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
· Засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;
· Запчастини та інше польове обладнання.
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військова допомога Україні з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз. Українці тільки розпочали наступ, але набирають силу.