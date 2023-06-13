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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Допомога Україні з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз - Столтенберг

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Військова допомога Україні з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз. Українці тільки розпочали наступ, але набирають силу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Допомога Україні з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз - Столтенберг

Цитата

“Військова підтримка України з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз, оскільки українці почали наступ, вони тільки розпочали, але набирають силу”, - сказав Столтенберґ.

Він зазначив, що чим більше Україна деокупує території, “тим більше ймовірно, що російський диктатор путін зрозуміє, що ніколи не виграє цю битву і цю агресивну війну".

Доповнення

Збройні Сили України та інші складові Сил оборони звільнили 7 населених пунктів.

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