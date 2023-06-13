Помощь Украине со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Военная помощь Украине со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас. Украинцы только начали наступление, но набирают силу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
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“Военная поддержка Украины со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас, поскольку украинцы начали наступление, они только начали, но набирают силу”, - сказал Столтенберг.
Он отметил, что чем больше Украина деоккупирует территории, “тем более вероятно, что российский диктатор путин поймет, что никогда не выиграет эту битву и эту агрессивную войну".
Дополнение
Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны освободили 7 населенных пунктов.