Помощь Украине со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас - Столтенберг

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“Военная поддержка Украины со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас, поскольку украинцы начали наступление, они только начали, но набирают силу”, - сказал Столтенберг.

Он отметил, что чем больше Украина деоккупирует территории, “тем более вероятно, что российский диктатор путин поймет, что никогда не выиграет эту битву и эту агрессивную войну".

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Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны освободили 7 населенных пунктов.