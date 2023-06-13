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Помощь Украине со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас - Столтенберг

Киев • УНН

 • 1330604 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Военная помощь Украине со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас. Украинцы только начали наступление, но набирают силу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Помощь Украине со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас - Столтенберг

Цитата

“Военная поддержка Украины со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас, поскольку украинцы начали наступление, они только начали, но набирают силу”, - сказал Столтенберг.

Он отметил, что чем больше Украина деоккупирует территории, “тем более вероятно, что российский диктатор путин поймет, что никогда не выиграет эту битву и эту агрессивную войну".

Дополнение

Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны освободили 7 населенных пунктов.

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