США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. США наддадуть Україні новий пакет військової допомоги на 325 млн доларів. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Повідомляється, що Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 млн дол.
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"Цей пакет допомоги у сфері безпеки включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою", – заявив він.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати "дуже-дуже скоро" оголосять про надання нового пакету військової допомоги Україні.