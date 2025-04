США найближчим часом нададуть Україні новий пакет військової допомоги - Білий дім

Цитата

"Ви бачили пакет допомоги, виділений у рамках програми USAI, про який було оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які нададуть Сполучені Штати.

Ми будемо зосереджуватися на тому, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою", - зазначив Кірбі.

Доповнення

До того ж, видання "Голос Америки" повідомило, що Білий дім завтра оголосить про новий пакет допомоги.

"США надають додаткову військову допомогу Україні на суму до 325 мільйонів доларів, повідомив "Голосу Америки" представник оборонного відомства, у рамках пакету, який, як очікується, буде оголошено завтра", - написала журналістка Карла Бабб.

Вона підкреслила, що до новий пакет військової допомоги буде включати: БМП Stryker та Bradley, які можуть замінити пошкоджені та знищені машини, а також боєприпаси для NASAMS та HIMARS.

Нагадаємо

Міністерство оборони Сполучених Штатів 9 червня оголосило новий пакет військової допомоги України, загальна вартість якого складає до 2,1 мільярда доларів і включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

#BREAKING US is providing up to $325 million in more military aid for #Ukraine, a defense official tells VOA, in a package expected to be announced tomorrow.



PDA 40 to include:

*#Strykers & #Bradleys that can replace those damaged & destroyed

*Munitions for NASAMS & #HIMARS

— Carla Babb (@CarlaBabbVOA) June 12, 2023