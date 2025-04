США в ближайшее время предоставят Украине новый пакет военной помощи - Белый дом

Цитата

"Вы видели пакет помощи, выделенный в рамках программы USAI, о котором было объявлено в конце недели. Я думаю, очень-очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи, которые предоставят Соединенные Штаты.

Мы будем сосредотачиваться на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя", - отметил Кирби.

Дополнение

К тому же, издание "Голос Америки" сообщило, что Белый дом завтра объявит о новом пакете помощи.

"США предоставляют дополнительную военную помощь Украине на сумму до 325 миллионов долларов, сообщил "Голосу Америки" представитель оборонного ведомства, в рамках пакета, который, как ожидается, будет объявлен завтра", - написала журналистка Карла Бабб.

Она подчеркнула, что в новый пакет военной помощи будет включать: БМП Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные и уничтоженные машины, а также боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Напомним

Министерство обороны Соединенных Штатов 9 июня объявило новый пакет военной помощи Украине, общая стоимость которого составляет до 2,1 миллиарда долларов и включает средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

#BREAKING US is providing up to $325 million in more military aid for #Ukraine, a defense official tells VOA, in a package expected to be announced tomorrow.



PDA 40 to include:

*#Strykers & #Bradleys that can replace those damaged & destroyed

*Munitions for NASAMS & #HIMARS

— Carla Babb (@CarlaBabbVOA) June 12, 2023